(Görüntülü) Kandıra'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, öğlen saatlerinde Karlı Mahallesi'ndeki iki katlı evde çıktı. Sedat Taşkın'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada...
17 Şubat 2019 Pazar 17:42
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, öğlen saatlerinde Karlı Mahallesi'ndeki iki katlı evde çıktı. Sedat Taşkın'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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