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(Görüntülü) Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA’da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA’da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yapılan kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal’ın üzerine toprak kaydı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Önal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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