Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA’da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yapılan kanalizasyon çalışmasında kepçe tarafından 6 metrelik çukur açıldı. Çukurda çalışan Hilmi Önal’ın üzerine toprak kaydı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri Önal’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Önal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Önal’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi öldü
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA’da Hilmi Önal (51), kepçe tarafından açılan 6 metrelik kanalizasyon çukurunda çalışırken üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi’nde...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.