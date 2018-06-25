3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Su altı ekiplerinin arama çalışması sonucunda boğulan kişinin cansız bedeni 3 kilometre mesafede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu saptandı. Polis, yaptığı incelemenin ardından cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Görüntülü) Kanalda kaybolan genci arama çalışmalarını görüntülediler (2)
3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Su altı ekiplerinin arama çalışması sonucunda boğulan kişinin cansız bedeni 3 kilometre mesafede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu saptandı. Polis, yaptığı...
25 Haziran 2018 Pazartesi 16:54
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