(Görüntülü) Kanalda kaybolan genci arama çalışmalarını görüntülediler (2)

3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Su altı ekiplerinin arama çalışması sonucunda boğulan kişinin cansız bedeni 3 kilometre mesafede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu saptandı. Polis, yaptığı incelemenin ardından cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.