(Görüntülü) Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü; En mutlu günüm kabusa döndü

BURDUR'da, domates yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu söyleyerek, "En mutlu günüm kabusa döndü" dedi.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan aldığı domatesleri Tokat'a götüren Dursun K. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ogün Zengin yönetimindeki 15 AN 776 plakalı, Buse Sena Karataş yönetimindeki 34 S 1488 plakalı, Limi Çalın yönetimindeki 34 BCP 695 plakalı ve Özcan Yüksel yönetimindeki 15 AL 885 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 4 otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



'EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ'



Otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu, Marmara köyündeki kız evinden şehir merkezine döndüklerini belirterek, "En mutlu günüm kabusa döndü. Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kamyon geldi vurdu. Ölümden döndük. Allah korudu" dedi.



Kamyon şoförü Dursun K. ise kamyonunun durmadığını ileri sürerek, tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadığını söyledi.



Dört otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle Burdur- Afyonkarahisar yolunda trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobillerin çekici yardımıyla çekilmesiyle yolda trafik yeniden normale döndü. Kamyon şoförü Dursun K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.