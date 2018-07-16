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(Görüntülü) Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu karayolunun Karataş Köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Selim Kabadayı yönetimindeki...

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu karayolunun Karataş Köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Selim Kabadayı yönetimindeki 14 LB 465 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BV 647 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Selim Kabadayı ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Mudurnu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ölen iki kişinin cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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