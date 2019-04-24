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(Görüntülü) Kamyonetin motorunda 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin motor kısmında, 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.O. gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

VAN'ın Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetin motor kısmında, 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.O. gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette Narkotik Madde Arama köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, kamyonetin sağ ve sol çamurluk altı podyeleri kesildikten sonra, aracın motor kısmına zulalanmış 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.O, yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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