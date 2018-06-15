(Görüntülü) Kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü
ADANA'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Behzat Çelebi'ye, yakınları gün içerisinde...
15 Haziran 2018 Cuma 07:37
ADANA'da, kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu araç sürücüsü Behzat Çelebi (71), hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Behzat Çelebi'ye, yakınları gün içerisinde ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, akşam saatlerinde Kayışlı ile Çaputçu mahalleleri yakınında tarla kenarından geçen sulama kanalına bir kamyonetin devrilerek, ters döndüğünü fark etti. Suyun içindeki aracın Behzat Çelebi'ye ait 01 BC 873 plakalı kamyonet olduğunu saptayan ekipler, sualtı ekiplerinden yardım istedi. Suya devrilen kamyonetten çıkmayı başaramayan Çelebi'nin cesedi, kaza yerine sevk edilen sualtı ekibi tarafından çıkartıldı. Bölgede yapılan incelemede ise, kazanın sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Çelebi'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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