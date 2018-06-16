(Görüntülü) Kamyonet restorana girdi: 6 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restoran girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.20 sıralarında, Akyazı'nın tatil beldesi olan Kuzuluk Kaplıca Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Baytürk idaresindeki 34 AS 5761 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla yol kenarında bulunan restoranının içerisine girdi. Kamyonet, restoranda bulunan masalarda oturan müşterilere çarptı. Restoranda bulunanlar neye uğradıklarını şaşırırken, kazada Fatma Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Filiz Kocaman, Abdulsamet Kocaman, 5 yaşındaki Azra Beril Özbatanlı ve 1 yaşındaki Tarık Ediz Özbatanlı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Filiz Kocaman yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücü kazanın şokunu yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.