İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın, demirlere sarılarak, yolculuk yapması dikkat çekti. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden küçük çocuğu kasaya koymasına, hayretle bakıldı. İzmit'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında kız çocuğunun yolculuk yapması, dikkat çekti. Kamyonet kasasında bulunan küçük kızın, kenarlardaki demirlere tutunurken, bir anda tırmanması da görenleri korkuttu. Kamyonetin içinde 1'i kadın 3 kişinin bulunması, tehlikeye aldırış etmeden çocuğu kamyonetin kasasına koymaları ise hayretle izlendi.
(Görüntülü) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, D- 100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan küçük kızın, demirlere sarılarak, yolculuk yapması dikkat çekti. Sürücünün tehlikeye aldırış etmeden küçük çocuğu kasaya koymasına, hayretle...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33
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