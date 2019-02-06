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(Görüntülü) Kamyonet karşı şeride geçti 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonetin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Osmaniye-Gaziantep yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bahçe ilçesi...

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonetin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Osmaniye-Gaziantep yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne seyir halinde olan Mustafa Huba (55) yönetimindeki 80 DU 301 plakalı kamyonet,
kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kamyonet daha sonra karşı şeride geçerek Hatice Kavrak (31) yönetimindeki 07 BZA 04 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Mustafa Huba yanındaki eşi Nadiriye Huba (61) ve diğer araç sürücüsü Hatice Kavrak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nadiriye Huba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın oluş anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.  Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı 2 kişinin ise tedavisi sürüyor. 

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