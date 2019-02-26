(Görüntülü) Kamyonet ile otomobil çarpıştı, sürücüleri alkollü çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, alkollü olduğunu belirlediği kamyonet sürücüsü Erhan A. ile otomobil sürücüsü Alp B.'ye, cezai işlem uyguladı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Varlık Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan A., kullandığı 07 VGZ 88 plakalı kamyonetle Kazım Karabekir Caddesi'nden Falez Alt Geçidi'ne girdi. Bu sırada Alp B. yönetimindeki 07 GNS 97 plakalı otomobil ise kamyonete çarptı. Kazada Erhan A.'nın kamyonetindeki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Erhan A.'nın arkadaşına müdahale etti. Bu sırada Erhan A., kaza yaptığı ve yakıt sızıntısı meydana gelen kamyonetini çalıştırmak istedi. Ayakta durmakta zorlanan Erhan A.'ya, çevredekiler ve sağlık ekibi engel olmak istedi. Aracı çalıştırmaması için anahtarı alan sağlık görevlisinin üzerine yürüyen Erhan A.'yı, çevredekiler uzaklaştırdı. Daha sonra ambulanstaki arkadaşının yanına girmek isteyen Erhan A.'ya, olay yerine gelen polis ekipleri engel oldu. ALKOLMETREYE ÜFLEYEMEDİ Polis ekipleri, alkollü olduğu gözlenen Erhan A.'dan alkolmetreye üflemesini istedi. Polislere önce zorluk çıkaran Erhan A., daha sonra denemesine rağmen alkolmetreye üfleyemedi. Erhan A., kan testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Alp B. de yapılan testte 1.41 promil alkollü çıktı. Erhan A. ile Alp B.'ye cezai işlem uygulanırken, araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.