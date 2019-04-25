(Görüntülü) Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen kamyona arkadan çarptı, sürücüler yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine...
25 Nisan 2019 Perşembe 09:03
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen kamyona arkadan çarptı, sürücüler yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Derince Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Emre Arı yönetimindeki 43 U 8746 plakalı kamyonet, arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Şener'e ait 34 UV 301 plakalı kamyona arkadan çarptı. Emre Arı ile kamyonu tamir etmleye çalışan Muzaffer Şener kazanın şiddetiyle yaralandı. Emre Arı, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Arı ile hafif yaralanan kamyon sürücüsü Muzaffer Şener, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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