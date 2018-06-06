Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin arkasında ters dönen ve bacakları kırılan hayvanın kesileceği belirtildi. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Şaziye Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı 1 büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında bulunan Özcan Gelberi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanın bacakları kırıldı. Kasada bulunan büyükbaş hayvanı polis sakinleştirmeye çalıştı. Hayvanın kesileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Kamyonet devrildi; içindeki bacakları kırılan büyükbaş hayvan kesilecek
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetin arkasında ters dönen ve bacakları kırılan hayvanın kesileceği belirtildi. Kaza, öğle saatlerinde,...
06 Haziran 2018 Çarşamba 16:18
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.