Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk G.(22) yönetimindeki 67 TV 401 plakalı kamyonet, önünde bisikletiyle seyir halinde olan Muammer Kaplan'a(54) çarptı. Yere düşerek yaralanan Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Cenk G., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
(Görüntülü) Kamyonet bisikletliye çarptı: 1 yaralı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde...
09 Haziran 2018 Cumartesi 22:40
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