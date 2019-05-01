(Görüntülü) Kamyon zulasından 179 kilo esrar çıktı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, H.G. yönetimindeki kamyonu durdurup arama yaptı. Kamyonda, özel sistemle 3 bölmeye ayrılmış yerde 24 çuval içerisinde 179 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.G. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, H.G. yönetimindeki kamyonu durdurup arama yaptı. Kamyonda, özel sistemle 3 bölmeye ayrılmış yerde 24 çuval içerisinde 179 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.G. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.