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(Görüntülü) Kamyon, taksi durağına daldı; facianın eşiğinden dönüldü

Konya'da freni tutmadığı iddiasıyla taksi durağına dalan kamyon, park halindeki durağa ait 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki takside yanlarında park halindeki 2 araca çarparak hasar verdi. O sırada aracına binmek isteyen Osman...

Konya'da freni tutmadığı iddiasıyla taksi durağına dalan kamyon, park halindeki durağa ait 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki takside yanlarında park halindeki 2 araca çarparak hasar verdi. O sırada aracına binmek isteyen Osman Erdigan ise kamyonun geldiğini görünce kaçıp, son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.  Bayram Çelik yönetimindeki 42 SY 476 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalması sonucu yolun sağındaki taksi durağına dalıp, park halindeki durağa ait 2 otomobile çarptı.  Çarpmanın şiddetiyle iki takside yanlarında park halindeki 2 araca çarparak hasar verdi.  O sırada aracına binmek isteyen Osman Erdigan ise kamyonun geldiğini görünce, son anda kaçıp kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Çelik,  frenin tutmaması sonucu taksi durağındaki araçlara çarptığını söylediği öğrenildi. 
Taksi durağında bekleyen taksicilerden Ali Akbay, durağın ofisinin önünde park halindeki araçlar olmasıydı kamyonun, ofise girebileceğini söyledi. Akbay, kamyonun da frenlerinin arızalı olmadığını ileri sürerek, Kazadan sonra taksi durağına gelen şoförler odasındaki bir arkadaşımızı kamyonu biraz geriye çekti. O sırada frenlerin tuttuğunu fark ettik.  Büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu. Çünkü  arkadaşımız taksi durağı ofisinde oturuyordu. Çoğu zaman da durağın önünde çocuklar oynuyordu dedi. 
Soruşturma sürüyor. 

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