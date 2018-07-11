(Görüntülü) Kamu bankasını 20 milyon lira dolandıranlar yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da polis ekipleri, yaptığı operasyonda, kamu bankasını 20 milyon lira dolandıran 15 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında bankanın çalışanı ile eski müdürünün de bulunduğu şüphelilerin, 120 kişiye çiftçi kredisi çektirdiği ortaya çıktı. İmamoğlu ilçesinde bulunan kamu bankasının genel müdürlüğü yetkilileri, şubelerinde 120 kişiye çiftçi kredisi kullandırıldığını ve geri ödemelerinin yapılmadığını tespit etti. Şubeye müfettiş gönderen yetkililer, inceledikleri hesaplarda toplam zararın 20 milyon lira olduğunu saptadı. Krediyi 1 kişinin onayladığını ortaya çıkaran yetkililer, polise bilgi verdi. PARALARI HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İlçeye giden ekipler, aralarında banka personeli ve şube eski müdürünün de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Polis, yaptığı araştırmada, şüphelilerin iş birliği yaptığı kişilere çiftçi kredisi çektirdiği, anlaşma sonunda ise paraları kendi hesaplarına geçirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin ise bu yöntemle bankayı 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen 15 kişinin sorgusu sürüyor.