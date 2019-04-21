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(Görüntülü) Kamping deposunda korkutan yangın

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki, kampingin depo olarak kullanılan kapalı bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depodaki şezlong ve şemsiyeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye tarafından...

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki, kampingin depo olarak kullanılan kapalı bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depodaki şezlong ve şemsiyeler yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye tarafından 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ​İskele Mahallesi Taşlık Plajı'nda çıktı. Selma Ünal ve ailesine ait 4 dönümlük kampingdeki 500 metrekarelik depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın içeride bulunan şezlong ve şemsiye gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. 4 yıldır kapalı olan kampingdeki alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, depodaki çok sayıda şezlong ve şemsiye yanarak kullanılmaz hale geldi. Depodaki koltuklar ise alevler ulaşmadan dışarı taşınarak kurtarıldı. 

Elektrik bulunmadığı öğrenilen ve etrafı tel örgülerle çevrili olan depodaki yangının, alkol bağımlısı kişiler tarafından ısınmak amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıkmış olabileceği iddia edilirken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. 

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