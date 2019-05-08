(Görüntülü) Kameradan belirlenen motosiklet hırsızı tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan M.B., polis operasyonu ile yakalandı. M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Farklı tarihlerde ilçeye bağlı Fatih Sultan, Mimar Sinan, Şahinbey ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin M.B. olduğunu belirledi. Ekipler belirlenen adrese yaptığı operasyonda M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.