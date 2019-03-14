(Görüntülü) Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve H.İ.K. olduğunu belirledi. Poliste çok sayıda kayıtları bulanan şüpheliler, düzenlenen operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve H.İ.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.