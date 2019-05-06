(Görüntülü) Kaldırımda kırılan ağaç dalı, emekli polisi yaraladı
ANKARA'da, kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen emekli polis, ağacın altına gelerek bir süre durdu. Bu sırada...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:59
ANKARA'da, kırılan ağaç dalı üzerine düşen emekli polis yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen emekli polis, ağacın altına gelerek bir süre durdu. Bu sırada kırılan ağaç dalı emekli polisin üzerine düştü. Başına aldığı darbe ile yere yığılan emekliye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında emekli polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.