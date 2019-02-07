MANİSA’da bir kahvehaneye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Tamer Gökmen (26), yaşamını yitirdi. Olay, Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Hareketi Milliye Sokak'ta meydana geldi. Bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede oturan Tamer Gökmen ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökmen, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü
MANİSA’da bir kahvehaneye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Tamer Gökmen (26), yaşamını yitirdi. Olay, Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Hareketi Milliye Sokak'ta meydana geldi. Bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce...
07 Şubat 2019 Perşembe 10:06
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