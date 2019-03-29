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(Görüntülü) Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karakaş (58) yönetimindeki...

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karakaş (58) yönetimindeki 59 YL 130 plakalı otomobil Osman Polat yönetimindeki 02 FE 130 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Sait Karakaş (66) öldü, yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan Kamile Karakaş, Leyla Karakaş ve Tevhide Karakaş Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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