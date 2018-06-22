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(Görüntülü) Kahta'da kazada ölen 3 işçi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde freni boşalan kamyonun kontrolden çıkarak bir işyerinin mescidine girmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şanlıurfa'dan...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde freni boşalan kamyonun kontrolden çıkarak bir işyerinin mescidine girmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şanlıurfa'dan Adıyaman'a çalışmak için yola çıktıkları öğrenilen Nusret Çevik'in kullandığı 63 K 4104 plakalı kamyon, dün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir iş yerinin mescit bölümüne girdi. Baraj yolunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Nusret Çevik, Vatan Polat ve Bünyamin Acıyan olay yerinde hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 işçinin cenazeleri, otopsilerinin ardından dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya getirildi. Bugün morgdan alınan cenazelerden Vatan Polat ve Nusret Çevik'in cenazeleri, öğle kılınan namazın ardından Bediüzaman ile Yeni Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verilirken, Bünyamin Acıyan'ın cenazesi ise Suruç ilçesinde toprağa verildi.

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