(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri,...
20 Haziran 2019 Perşembe 16:42
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.Y.'yi (50) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlenen A.Y., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde ise terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan D.S.'nin (44), nüfusuna kayıtlı olduğu Söğütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini alan ekipler, önlem aldı. Oluşturulan kontrol noktasında D.S., durdurulan otomobilinde gözaltına aldı. D.S. işlemleri için karakola götürüldü.
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