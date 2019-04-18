(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kredi kartından komisyon alarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise başkalarına ait 78 kredi kartı ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı öne sürülen İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, tefecilikte kullanılan 3 pos cihazı ile başkalarına ait 78 kredi kartı ve 3 bin 445 TL ele geçirdi. Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.