(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı öne sürülen İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, tefecilikte kullanılan 3 pos cihazı ile başkalarına ait 78 kredi kartı ve 3 bin 445 TL ele geçirdi. Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı öne sürülen İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, tefecilikte kullanılan 3 pos cihazı ile başkalarına ait 78 kredi kartı ve 3 bin 445 TL ele geçirdi. Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.