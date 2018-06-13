(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sel faciası: Anne ve 2 çocuğu bodrum kattaki dairede boğuldu -2

Kahramanmaraş'ta sağanak sele neden oldu, bir apartmanın bodrum katındaki eve dolan suların içinde kalan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (4), boğularak, can verdi. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, yüzlerce ev ve işyerini su bastı.







Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Kent merkezindeki Akçakoyunlu Mahallesi'nde sel suyu, bir apartmanın bodrum katındaki daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Uşak ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, dairedeki sel suyunu tahliye etti. Ekipler, ardından girdikleri dairede, boğularak can verdikleri belirlenen anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu.







Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da olay yerinde inceleme yaptı.







Sel suyu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.



