(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçları kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde organize suç örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, 1 uzi otomatik silah, 1'i M16 tipi olmak üzere 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 260 bin lira para, 628 tabanca mermisi, bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.