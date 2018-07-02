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(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta kaza: 2 kardeş öldü, 2'si çocuk 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, devrilerek, yan yattı. Kazada Necmettin (31) ile kardeşi Ali (28) Çiçek yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.  Kaza,...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, devrilerek, yan yattı. Kazada Necmettin (31) ile kardeşi Ali (28) Çiçek yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Göksun- Kahramanmaraş yolunun Beşbağlar mevkisinde meydana geldi. Necmettin Çiçek yönetimindeki 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, devrilerek, yan yattı. Kazada sürücü Necmettin Çiçek hayatını kaybederken, kardeşleri Ali Çiçek ile Selver Değirmenci (33) ve yeğenleri Secem Su (9) ile Beyza Değirmenci (13) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Ali Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selver ile kızları Secem Su ve Beyza Değirmenci'nin hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. 

HIZ KADRANI 160'TA TAKILI KALDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necmettin Çiçek'in cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen aracın hız kadranının 160'ta takılı kaldığı görüldü.

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