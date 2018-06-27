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(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (EK)

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik Korucusu Fatih Güngör (25) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi....

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş'ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik Korucusu Fatih Güngör (25) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehitlerin yakınları ile çok sayıda asker ve polis katıldı. Törende kuran okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua okundu

ÜNAL: ONLARIN MECLİSTEKİ UZANTILARINI DA ORADA BIRAKMAYACAĞIZ

Törende şehit Fatih Güngör’ün halası Fatma Güngör’e başsağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Onların o meclisteki uzantılarını da orada bırakmayacağız. O alçakları da orada bırakmayacağız Allah’ın izniyle. Onlara destek verenleri de o destek verenleri de orada bırakmayacağız. Ben sizin kardeşinizim evladınızım. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Başımız sağ olsun" dedi.

AMANOSLARDAN GELMİŞLER

Tümgeneral Hacı İlbaş ise Mahir Ünal'a saldırı hakkında bilgi vererek, "Amanoslarda bunları dağıttık, oradan kaçacak yer arıyorlardı buraya geldiler. Burada da haklarından geleceğiz inşallah" dedi.

Törenin ardından şehit İsa Özkan'ın cenazesi uçakla memleketi Bursa'ya, şehit Fatih Güngör'ün cenazesi ise Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine gönderildi.

 

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