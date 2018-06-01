Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kağıthane'de 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda bir evde 5 kilo 200 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.E., K.A., R.G., S.G., ve R.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polislerinin evde yaptığı aramalar ve bir yatağın bazasında eroini bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.
(Görüntülü) Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 5.2 kilo eroin ele geçirildi
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kağıthane'de 27 Mayıs’ta düzenlenen...
01 Haziran 2018 Cuma 13:24
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