(Görüntülü) Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 5.2 kilo eroin ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kağıthane'de 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda bir evde 5 kilo 200 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.E., K.A., R.G., S.G., ve R.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polislerinin evde yaptığı aramalar ve bir yatağın bazasında eroini bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.