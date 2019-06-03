Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

(Görüntülü) Kağıthane'de fırın sahibi eski çalışanı tarafından vuruldu

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL()-KAĞITHANE'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için...

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL()-KAĞITHANE'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde bulunan bir fırında 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre ismi öğrenilemeyen eski çalışan akşam saatlerinde İlker P'nin sahibi olduğu fırına geldi. Fırının yazıhane bölümüne çıkan eski çalışan İlker P. ile bilinmyene bir nedenle tartışmaya başladı. Eski çalışan yanında getirdiği silahla İlker P.'ye ateş açtı. İlker P.'ye 2 kurşun isabet etti. İlker P. yere yığılırken ateş açan eski çalışan olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine yazıhaneye çıkan fırın çalışanları İlker P.'yi kanlar içinde yerde buldu.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlker P. çevredekilerin yardımıyla özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlker P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, bir süre fırında inceleme yaparak delil aradı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328