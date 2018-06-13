Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
(Görüntülü) Kağıthane'de fabrika yangını (1)
Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () Kağıthane bir fabrikada yangın çıktı. Cendere'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok...
13 Haziran 2018 Çarşamba 15:23
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