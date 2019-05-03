Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 24 riskli binadan 6'sı yıkıldı. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da 4 katlı r bina çökmüştü. 5 katlı bir binanın da kontrollü yıkımının ardından yapılan incelemeler sonucu 24 riskli binanın yıkımına karar verilmişti. Dün başlayan çalışmalarda şu ana kadar 6 binanın yıkımı tamamlandı. Diğer binaların yıkımına iş makineleri ile devam ediliyor. Yıkımdaki son durum havadan görüntülendi
(Görüntülü) Kağıthane'de devam eden yıkım havadan görüntülendi
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 24 riskli binadan 6'sı yıkıldı. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da 4 katlı r bina çökmüştü....
03 Mayıs 2019 Cuma 15:31
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