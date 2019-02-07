(Görüntülü) Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale...

07 Şubat 2019 Perşembe 19:09