Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü) Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında yangın (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale...
07 Şubat 2019 Perşembe 19:09
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