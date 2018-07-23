(Görüntülü) Kafe, yangında küle döndü

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA, ()ANTALYA'da bir kafede sabaha karşı bilinmeyen nedenle çıkan yangında işletme kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi. Yangın saat 05.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı içinde yer alan Hayati Al'a ait kafede çıktı. İş yerinden duman çıktığını gören görevli, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uğraş verirken, polis güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın çıktığını öğrenip olay yerine gelen Hayati Al, iş yerine çok emek verdiğini belirterek, Yangın çıktığını duyunca geldim. İtfaiye müdahale ediyordu. Elektrik kontağından çıkmış olabilir. İş yeri ve ağaçlar, yandı. Maddi zararımız 1 milyon, ama gönül zararımız daha fazla dedi.