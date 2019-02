(Görüntülü) Kadın veli, oğlunun sınıf öğretmenini bıçakladı

KIRIKKALE'de Mehtap Ö.(42) adlı kadın veli, oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu(40) okul bahçesinde, bıçak ve falçata ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olay, saat 14.30 sıralarında Gündoğdu...

07 Şubat 2019 Perşembe 17:30