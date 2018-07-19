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Görüntülü - Kadın polis, evde başında vurulmuş halde bulundu

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () Adana'da polis memuru Ayşe A. (28), evde başından tabancayla vurulmuş bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, hayatını kaybetti.  Olay, geceyarısı merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı...

Görüntülü - Kadın polis, evde başında vurulmuş halde bulundu

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

Adana'da polis memuru Ayşe A. (28), evde başından tabancayla vurulmuş bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, hayatını kaybetti. 
Olay, geceyarısı merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel harekat polisi olan A.A, gece eve geldiğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi Ayşe A.'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, eşi A.A. ise ifadesi alınmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayşe A. ile özel harekat polisi A.A.'nın yaklaşık iki hafta önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüor.

Görüntü Dökümü
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- Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü
- Adli Tıp Kurumu'nun tabelası
- Morg tablası
- Cenaze aracının gelişi
- Cenaze aracından indirilen tabutun morga taşınması

 

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