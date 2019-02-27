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(Görüntülü) Kadın müşteri, marketteki bıçaklı soyguncuyu çekpasla kaçırdı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir markete giren bıçaklı soyguncuyu, kadın müşteri eline aldığı çekpasla kovalayarak kaçırdı. Güvenlilk kamerası görüntülerinden belirlenip yakalanan şüpheli tutuklandı. ​Tarsus ilçesinde bir markete...

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir markete giren bıçaklı soyguncuyu, kadın müşteri eline aldığı çekpasla kovalayarak kaçırdı. Güvenlilk kamerası görüntülerinden belirlenip yakalanan şüpheli tutuklandı. ​Tarsus ilçesinde bir markete giren kişi, kasiyere bıçak çekip, kasayı açmasını istedi. Bu sırada markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, iş yeri çalışanının getirdiği temizlik aleti çekpası kapıp, soyguncuya saldırdı. Paniğe kapılan soyguncu, marketten koşarak çıktı. İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.K. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla N.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı.

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