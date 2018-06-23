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(Görüntülü) Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

ZONGULDAK'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat Aysun O. (47), iki hafta önce aldığı ruhsatlı tabancasıyla intihar etti. Olay, saat 20.00 sıralarında Terakki Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan...

ZONGULDAK'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat Aysun O. (47), iki hafta önce aldığı ruhsatlı tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Terakki Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan avukat Aysun O., anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde yalnız olduğu sırada başına tabancayla ateş ederek ağır yaralandı. Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Aysun O.'yu yerde hareketsiz yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin  yaptığı kontrolde Aysun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından eve gelen Aysun O'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından Aysun O'nun cesedini, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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