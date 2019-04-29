Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve aralarında polislerin de bulunduğu 24 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda aralarında 1'i emekli 1'i de görevde olan polisler olmak üzere toplamda 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini, silah imalathanesine çevirdikleri öğrenilirken, operasyonda 22 ruhsatsız silah, 19 kuru sıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Emniyete götürülen şüphelilerden 18'i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında 1'i emekli 1'i de görevde polis olmak üzere 6 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Kaçak silah şebekesine operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede
Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve aralarında polislerin de bulunduğu 24 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:37
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