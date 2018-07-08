Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

(Görüntülü) Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi (2)

'ERKAN, BİZ SENSİZ NE YAPACAĞIZ' DİYE FERYAT ETTİ Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde gözyaşlarıyla toprağa...

'ERKAN, BİZ SENSİZ NE YAPACAĞIZ' DİYE FERYAT ETTİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Erkan Conkur, Bartın'a bağlı Serdar köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Conkur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze camiye götürülürken, Conkur'un dayısının eşi Emine Sakar, "Erkan, biz sensiz ne yapacağız? Şimdi gittin, geride 2 çocuk bıraktın. Böyle mi bırakacaktın? Canım, güle güle git. Annene, babana, dayılarına selam söyle kuzum" diye feryat etti.

Erkan Conkur’un oğlu Asilhan (12) ile eşi Lalehan Conkur ise cenazenin evden götürüldüğü sırada gözyaşlarına boğuldu. Köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Erkan Conkur'un cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 

KAÇAK OCAĞIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan kaçak maden ocağının sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şenol M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şenol M., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325