Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 kaçak göçmenin, otobüsün motor bölümündeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğubayazıt ilçesi İran- Türkiye çevre yolunda, yabancı plakalı yolcu otobüsünün motor kapağının açık olması, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücüsünün İran'dan geldiği belirlenen otobüse yaklaşan sürücüler, motor bölümünde oturan 2 kaçak göçmeni görünce şaşırdı. Sürücüler, kaçak göçmenlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülendiklerini fark eden kaçak göçmenlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.
(Görüntülü) Kaçak göçmenlerin tehlikeli yolculuğu
Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 kaçak göçmenin, otobüsün motor bölümündeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğubayazıt ilçesi İran- Türkiye çevre yolunda,...
28 Nisan 2019 Pazar 14:00
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