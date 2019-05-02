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(Görüntülü) Kaçak göçmen teknesi alabora oldu: 1 ölü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin alabora oldu. Teknedeki 13 kaçaktan 12'si kurtarılırken, 1 kişinin cesedi kıyıya vurdu. Yunan adalarına fiber tekne ve yasa dışı yollarla geçmek için Bitez Mahallesi Adaboğazı...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin alabora oldu. Teknedeki 13 kaçaktan 12'si kurtarılırken, 1 kişinin cesedi kıyıya vurdu. Yunan adalarına fiber tekne ve yasa dışı yollarla geçmek için Bitez Mahallesi Adaboğazı Mevkii'nden denize açılan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen, gece yarısı korkulu anlar yaşadı. 4 metre uzunluğundaki fiber tekne, Çelebi Adası önlerinde alabora oldu. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 12 kişiyi kurtardı. Ancak gruptaki Suriye uyruklu Mahmoud Hasan'a (37) ulaşılamadı. Bu sabah Bitez sahilinde kıyıya vuran Hasan'ın cesedi, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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