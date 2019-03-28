(Görüntülü) Jandarmadan sosyal medya üzerinde uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon

İSTANBUL,() İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sanal devriye ekipleri icra ettikleri faaliyetlerde bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden takma isimlerle "Tek Dost", "Tercihler", "En Sevdiğim İkili", "Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı", "Patlayan Şeker", "Alice Harikalar Diyarında", "Keyfimin Kâhyasıyım" ve "Ona Küçük Sürprizler Yap" gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığını belirledi. Şüphelileri, sosyal medya hesaplarını takibe alan Jandarma ekipleri, çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda narkotik köpeği 'Vadi' de kullanıldı. YAŞLARI 20 İLE 30 ARASINDA Jandarma ekipleri yaşları 20 ile 30 arasında olan şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yaparken, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirdi. Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.