(Görüntülü) İznik'te sazlık yangını

BURSA'nın İznik ilçesinde sazlıklarda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın için İznik ve çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.