(Görüntülü) İzmit’te yağmur etkili oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. İzmit'te öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle D-100 Karayolu ve kent merkezindeki cadde ile sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. Yağmurdan kaçanlar, dükkan ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler araçlarıyla su birikintileri içerisinde ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri, sularla kaplanan yollarda tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Yağışın dinmesiyle cadde ve sokaklar normale döndü.