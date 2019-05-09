(Görüntülü) İzmit'te muhtarın büfesi kurşunlandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kişi, tabancayla 4 el ateş etti. Büfedekiler büyük panik yaşarken, motosikletli kişi ise olay yerinden kaçtı.



Olay, akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi Beypınarı Caddesi'nde meydana geldi. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, tabanca ile dükkana 4 el ateş ederek kaçtı. Olay anında büfede bulunanlar büyük korku yaşarken, kurşunlar soğutuculara ve camlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 4 adet boş kovan buldu.



Olay sırasında iftar davetinde olduğu öğrenilen Muhtar Fırat Çiçek, büfeye geldi. Muhtar Çiçek olay yerindeki gazetecilere açıklama yapmak istemezken, olayın Çiçek'in dün akşam saatlerinde tartıştığı husumetlileri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.