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(Görüntülü) İzmit'te fırtınada ağaç otomobillerin üzerine devrildi

İZMİT’te, etkili olan fırtınada iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yürüyüş Yolu'nda da iki ağaç ortasından kırılarak devrilirken, şans eseri yaralanan olmadı. İzmit’te, öğlen saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 40 kilometre...

İZMİT’te, etkili olan fırtınada iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yürüyüş Yolu'nda da iki ağaç ortasından kırılarak devrilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

İzmit’te, öğlen saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 40 kilometre hızla esen fırtınada, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde çam ağacı kökünden kırılarak park halindeki 41 B 8208 plakalı ve 34 EB 1178 plakalı otomobillerin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma keserken, itfaiye ekipleri ise ağaç kesme motoruyla otomobillerin üzerine düşen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Ayrıca İzmit Yürüyüş yolunda da yan yana iki ağaç fırtına nedeniyle ortasından kırılarak devrildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı Yürüyüş Yolu'nda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İzmit Körfezi'nde saat 16.00 İzmit- Gölcük, saat 16.15 Karamürsel- Hereke vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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