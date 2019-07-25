İZMİR’in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asarlık Mahallesi’nde HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
(Görüntülü) İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı
İZMİR’in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen...
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:43
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